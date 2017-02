YOUTUBE Nonno umilia giovani a calcetto

Alcuni ragazzi stanno giocando a calcio su un campo di erba sintetica. Improvvisamente arriva sul campo un anziano fenomeno del calcio. L’uomo umilia i giovani che stanno giocando in campo. Il video è stato realizzato esattamente due anni fa su YouTube ed è tornato virale in queste ore grazie al Daily Star.

La clip, in realtà non è ciò che sembra. Il nonno che gioca con la palla alla velocità della luce, in realtà è il tre-volte campione francese di calcio freestyle, Sean Garnier. Il 32enne è in grado di mescolare in campo calcio, basket, breakdance e acrobazie varie. Il suo video, in questi due anni ha raccolto più di un milione e 700mila clic.

Il filmato originale era stato caricato con la didascalia “nonno decide di dare ai giovani di oggi una lezione” e molti utenti hanno creduto che si trattasse di un vero e proprio nonno. La sua esperienza e conoscenza superano l’inesperienza e l’immaturità calcistica dei giovani in campo.