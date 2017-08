GJERSTAD – Un uomo fotografa una tempesta che distrugge il suo cortile di casa. Accade a Gjerstad in Norvegia e il video finisce sui social e su YouTube: Daniel Modøl, 38 anni, sta sulla sua terrazza a riprendere il temporale. Improvvisamente un fulmine colpisce una lavatrice sul terrazzo creando diversi danni.

Daniel e un amico per poco non vengono colpiti. Dopo qualche istante provano a riprendere fiato. Durante le tempeste di fulmini, come scrive il Daily Mail, è consigliabile entrare in casa. Ne sanno qualcosa Daniel e il suo amico.