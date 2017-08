MUSKOGEE – La polizia ha diffuso un filmato ripreso dalla bodycam di un agente che mostra il momento in cui Sean Ellis, un 44enee di Muskogee nell’Oklahoma, viene ferito dall’ufficiale di polizia James Moore.

Ellis ha un coltello in mano, si trova al bordo della strada e sta recitando i dieci comandamenti della Bibbia. L’agente di 27 anni arriva sul posto dopo la segnalazione di un vicino. Moore intima a Ellis che indossa una camicia rossa e di un cappello da cowboy, di fermarsi e mettere le mani sulla testa. Ellis non obbedisce e si avvicina verso l’agente che a questo punto, dopo aver seguito per diversi metri l’uomo armato, decide di sparare con la sua arma di ordinanza.

Ellis finisce a terra e viene preso in custodia. Ora è ricoverato in un ospedale di Tulsa e le sue condizioni sono stabili. L’ufficiale di polizia è stato posto in congedo retribuito ed è finito sotto indagine. Su YouTube il filmato dell’operazione di polizia. Le immagini sono sconsigliate ad un pubblico sensibile.