YOUTUBE Ostaggio in ospedale. Poliziotta travestita da infermiera interviene e...

WUHAN – Un paziente ostaggio di un pazzo che aveva un coltello in mano. Tutto avviene nell’ospedale di Wuhan, in Cina. Per salvare l’uomo è stato necessario l’intervento di un’infermiera eroina che ha fermato lo squilibrato di turno.

L’uomo col coltello in mano ha minacciato di uccidere l’ostaggio davanti ai suoi parenti, ma è stato salvato dal tempestivo intervento di una poliziotta sotto copertura. Un’agente che era appunto travestita da infermiera.

C’è da dire che tra i presenti c’è stata una persona che, anziché intervenire, ha ben pensato di filmare il tutto per poi pubblicare il video su YouTube (è stato caricato anche sul sito di Liveleak). Nel filmato si vede un dipendente dell’ospedale che tenta di mediare con il sequestratore, che non voleva saperne di rilasciare l’ostaggio.

A quel punto però l’aggressore commette un errore che si rivelerà fatale: chiede un bicchiere d’acqua, e subito arriva una infermiera che glielo porta. Una finta infermiera: la poliziotta prontamente spara contro di lui e libera l’ostaggio.