YOUTUBE Pamplona, 2 americani incornati alla Fiesta di San Firmino

PAMPLONA – Due americani sono stati incornati e diverse altre persone sono rimaste ferite durante la seconda corsa dei tori alla tradizionale Fiesta di San Firmino a Pamplona, in Spagna. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Un 22enne americano si trova in ospedale in condizioni critiche mentre un suo connazionale, 35enne, è stato medicato ma non ha riportato ferite letali, hanno riferito le fonti.

Le immagini tv hanno mostrato il toro che, dopo aver colpito alle natiche il ragazzo, lo ha trascinato per diversi metri. Tre altri americani, due francesi e tre spagnoli sono rimasti invece feriti nella frenetica corsa e concitazione della gara.