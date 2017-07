PAMPLONA – Una donna salta da una fontana a Pamplona durante il tradizionale festival del toro. La donna, ripresa in un video che sta facendo il giro del web, si arrampica sulla fontana in una delle piazze principali della città spagnola, si sistema il seno togliendosi il reggiseno e si lancia nel vuoto di spalle. Il tutto è stato ripreso e condiviso sui social.

È una tradizione per la gente saltare dalla fontana del XVIII secolo, ma è ritenuta anche una pratica pericolosa. I funzionari della città navarra hanno cercato di impedire alle persone di riprodurre questo gesto ma in questo caso non ci sono riusciti.