YOUTUBE Paolo Villaggio, l’ultimo saluto di Mariangela

ROMA – A salutare per l’ultima volta Paolo Villaggio c’è anche l’attore nato in Tunisia da genitori italiani, Plinio Fernando. Nei fortunatissimi film di Fantozzi, Fernando faceva la parte di Mariangela, l’improponibile figlia del ragionier Fantozzi.

“Sembro il presidente degli Stati Uniti” ha detto l’attore circondato dai microfoni per poi aggiungere in un’altra intervista rilasciata al Corriere che l’attore viene da tutti ricordato solo per aver recitato nei panni di Mariangela. Video Agenzia Vista.