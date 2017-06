KOSSEN – Un ragazzo col parapendio precipita a terra violentemente. Il paracadute che lo tiene in aria si è aggrovigliato e lui è stato costretto ad aprire quello di riserva in un momento in cui è troppo vicino al suolo.

E’ accaduto a Kossen in Austria lo scorso 14 giugno: il ragazzo comincia a compiere le operazioni che gli permettono di aprire quello di riserva. Peccato che nel frattempo sta precipitando troppo verso il basso. Per questo motivo, il giovane che riprende tutta la scena grazie alla telecamera montata sul parapendio comincia ad urlare.

Per sua fortuna, un albero attutisce la caduta e il giovane non si fa troppo male. Ricoverato per sei giorni in un ospedale, è stato poi dimesso senza essere sottoposto ad alcuna operazione.