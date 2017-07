YOUTUBE Parma, tromba d’aria a Castell’Aicardi di San Secondo: tetti scoperchiati, due feriti

PARMA – Una violenta tromba d’aria ha colpito la provincia di Parma martedì 11 luglio. Scoperchiati con gravi danni i tetti di diverse abitazioni ma anche di aziende agricole e capannoni industriali. Il paese più colpito è Castell’Aicardi di San Secondo, dove si registrano anche due feriti e un uomo colpito da malore. Venti gli edifici danneggiati.

Ad essere colpite case private e due stalle, una con un allevamento in attività con circa 100 bovini. Sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza degli immobili. Per danni alle linee elettriche, poi ripristinate da Enel, è stata interrotta l’energia elettrica fino alle 19. E’ in corso la stima dei danni.

Nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio saranno a San Secondo il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l’assessore alla Protezione civile, Paola Gazzolo, e il direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, Maurizio Mainetti, per un sopralluogo insieme alle autorità locali. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno avviato verifiche sulle case lesionate, ma anche sui danni a colture e vegetazione.

Nella vicina Busseto è stato invece colpito il capannone dove ogni anno vengono allestiti i carri allegorici del tradizionale Carnevale, mentre a Torrile, Sissa e Paroletta di Fontanellato la tromba d’aria è stata meno violenta, ma ha causato comunque altri danni.