YOUTUBE Patricia Martinez in costume a Spash, cameraman distratto. Gaffe in diretta

MADRID – Un cameraman televisivo è rimasto ipnotizzato dal seno prorompente di Patricia Martinez durante un gioco televisivo: Si è così soffermato su questo dettaglio, che il primo piano di quella parte della concorrente è andato in onda a schermo intero.

La ragazza in questione era Patricia Martinez, in gara per l’edizione spagnola di gioco di immersione Splash!

La ragazza, che ha dimostrato comunque un certo talento nella disciplina sportiva, ha eseguito un tuffo a bocca e ha ottenuto il massimo del punteggio.

Ma quando si è tirata fuori dall’acqua per andare davanti a giudici, uno dei cameramen si è rivelato particolarmente distratto.

Mentre i giudici stavano discutendo la sua tecnica di immersione, l’operatore alla macchina improvvisamente ha zoomato il costume da bagno totalmente bagnato di Patricia.

Nel video si vedono gli spettatori che non sono riusciti a trattenere un sorriso per il suo decollete in bella vista, con quello che in gergo si chiama “sideboob” (ovvero il seno in evidenza di profilo), una prorompenza tale da rubare la scena anche mentre i giudici stavano parlando.