PECHINO – Pausa pranzo al lavoro con una triste insalatina o un noioso panino? Yeah, una giovane cinese di 22 anni, dimostra che si può arrostire un pollo intero senza, quasi, spostarsi dalla scrivania. Nel video postato su YouTube si vede la giovane mentre prepara il succulento pranzetto utilizzando oggetti presenti anche sul posto di lavoro.

Yeah, di Chengdu, in Cina, creative planner, affetta le verdure per farcire il pollo con la carta credito, lo condisce sulla scrivania, lo avvolge nella carta d’alluminio, toglie una pianta da un grande vaso, sistema il pollo sotto la terra dopo averlo ben avvolto nella carta alluminio, posiziona sopra alla terra della carbonella su cui passa dello smalto infiammabile e quindi accende il carbone, controllando la cottura mentre lavora.

A dimostrazione che non c’è trucco, nel filmato si vede la Yeah divorare il pollo arrosto e nessuno dei colleghi batte ciglio, scrive il Daily Mail.

La giovane cinese non è nuova a epici banchetti in ufficio: ha già pubblicato dei video mentre prepara il ramen, una zuppa tipica orientale, con il becco di Bunsen, griglia una bistecca su un ferro da stiro e impasta dei noodle sulla scrivania.

Non sempre tutto va liscio e spesso si è trovata di fronte a qualche problema, non può più utilizzare il fuoco in ufficio altrimenti rischia di “ricevere un altro richiamo dai vigili del fuoco”. Sui social media cinesi, come Weibo, gli incredibili video hanno ottenuto più di 200 milioni di visualizzazioni.

La Yeah osserva che il suo capo è particolarmente tollerante, nel caso stiate pensando di cucinare in ufficio gli stessi, elaborati pranzetti.