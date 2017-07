YOUTUBE Pendolare esasperato sul treno: "Io italiano pago il biglietto, gli altri..."

UDINE – “Io italiano, pago il biglietto. Guardate qui invece cosa succede”. Così un pendolare esasperato esordisce in un video diventato virale sui social network. L’uomo ha voluto documentare quel che accade quotidianamente sul prendo che prende per recarsi a lavoro. La scena è stata girata su un convoglio regionale a Latisana, in provincia di Udine.

Di fronte a lui c’è l’ennesimo gruppo di stranieri senza biglietto, che però non subiscono alcuna conseguenza. Il controllore, una volta appurato che sono sprovvisti di un valido titolo di viaggio, li fa scendere dal treno. Senza identificarli e senza emettere alcuna multa.