RAILEIGH – Uno squalo rimane impigliato nella rete di un pescatore e l’uomo decide di aiutarlo. Il suo gesto però non viene apprezzato dal piccolo squalo tigre, che in tutta risposta dopo essere stato afferrato per la coda lo azzanna ad una mano e lascia il malcapitato pescatore in un lago di sangue.

L’episodio è avvenuto su una spiaggia di Wrightsville Beach, nella Carolina del nord, ed è stato ripreso dal telefonino da alcune persone presenti. Nel video caricato anche su YouTube si vede chiaramente il momento in cui i due pescatori entrano in mare e si avvicinano allo squaletto per liberarlo dalla rete. proprio allora uno dei due uomini diventa imprudente e lo afferra per la coda, col risultato che l’animale si rivolta e lo morde ad una mano, ferendolo e lasciandolo sanguinante.

(Video da YouTube)