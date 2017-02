YOUTUBE Pianeti alieni attorno alla stella HR 8799: lontani 130 anni luce da sistema solare

ROMA – Quattro pianeti alieni che orbitano attorno alla stella HR 8799, a circa 130 anni luce dal sistema solare, nella costellazione di Pegaso. Questo il contenuto di un video condiviso sul canale di astronomia APOD (Astronomy Picture of the Day). Le immagini visibili nel breve filmato sono state catturate nel corso di sette anni di osservazioni attraverso il telescopio Keck alle Hawaii. Mostrano quattro pianeti extrasolari in orbita attorno all’astro principale.

Per ottenere le immagini è stata utilizzata la tecnica del mascheramento della stella, resa possibile coprendo l’astro, che altrimenti lascerebbe in secondo piano gli altri pianeti con la sua luce, rendendoli di fatto invisibili. Le osservazioni ci rivelano che quelli immortalati nella clip sono quattro pianeti di tipo gioviano, con periodi di rivoluzione che vanno dai 40 anni per il più interno ai circa 400 per il più distante. Come si legge sul sito Tom’s Hardware: