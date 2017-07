YOUTUBE Picchia con una stampella fidanzata incinta: condannato ad 8 anni

ROANOKE – Il 35enne Jamar Bernard Woody aggredisce la sua fidanzata Shatory Irving di 26 anni e incinta. La giovane donna viene colpita con una stampella usata, dall’uomo, per via di una frattura all’anca.

I due sono al bancone di un negozio e discutono per qualcosa. Woody, all’improvviso le sferra un pugno in faccia e lei cade a terra. A questo punto comincia a prenderla a calci davanti al commesso che guarda incredulo prima di provare ad intervenire. L’aggressione è avvenuta nel gennaio scorso a Roanoke in Virginia, e il filmato è stato usato in Tribunale in questo mese.

Il bambino è nato prematuro ma fortunatamente sano. La donna ha riportato trauma cranico e un taglio alla testa. L’aggressore è stato condannato a otto anni di carcere. Ora tenterà la carta dell’infermità mentale per provare a diminuire le accuse mosse contro di lui. Su YouTube il video dell’aggressione, sconsigliato ad un pubblico sensibile.