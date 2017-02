YOUTUBE Picchia la moglie e scappa con la figlia di due anni

CINCINNATI – La telecamera di sorveglianza di un McDrive di Cincinnati mostra una ragazza che scende dall’auto con la sua figlioletta di due anni in braccio. Il padre della bimba scende e trattiene la donna. L’uomo alza le mani e la trattiene con la forza. Poi i due sembrano chiarirsi e la donna, fidandosi del suo compagno, affida la piccola a lui che risale in auto. Una volta a bordo, l’uomo decide di mettere in moto e di scappare via.

La donna che nel frattempo aveva cominciato ad ordinare del cibo al McDonald’s, come mostra il video YouTube prova ad allungarsi come a voler afferrare la macchina che se ne va. Ovviamente è tardi e il marito è riuscito a compiere appieno il rapimento.