BRUXELLES – “Madonna santa, c…”. Così il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan è sbottato in conferenza stampa a Bruxelles, al temine dell’Ecofin. Il ministro, interpellato per l’ennesima volta sullo scontro tra Matteo Renzi e l’Unione europea a proposito del deficit è esploso, seppur con fare bonario e il sorriso sulle labbra.

Il segretario Pd ha proposto di aprire un confronto con l’Ue per rottamare il Fiscal Compact, così da poter mantenere il deficit italiano al 2,9% per cinque anni. Anni in cui si garantirebbe un margine per abbassare le tasse e favorire gli investimenti. Ma a Bruxelles l’idea non è piaciuta affatto.

Interpellato sul tema, Padoan, ha tagliato corto: “Questo non mi riguarda è un giudizio espresso esternamente al governo“. Salvo poi precisare: “Da futuro economista Ocse dico che debito si abbatte con crescita”.