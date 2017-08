LA COMMOVENTE LEZIONE DI PINK ALLA FIGLIOLETTA WILLOW/ Video

LOS ANGELES – Commovente discorso di Pink sul palco degli Mtv Music Awards. La cantante che si è esibita con un medley dei suoi più grandi successi, ha voluto regalare alla platea e alla figlioletta Willow di 6 anni una toccante lezione di autostima.

La 37enne cantante statunitense, dopo aver vinto il Michael Jackson Vanguard Award, ha raccontato un aneddoto che riguardava proprio la piccola Willow:

“Qualche tempo fa – ha raccontato – mia figlia mi ha detto di credere di essere la bambina più brutta, con quel taglio di capelli si vedeva come un maschietto. Subito mi sono detta: ‘Ma come? Hai 6 anni, come può mai pensare a queste cose?’. Non le ho detto nulla. Ho preparato una presentazione PowerPoint con rockstar e artisti, uomini e donne, che hanno vissuto restando sempre fedeli a loro stessi, che ci hanno ispirato e ancora ci ispirano. C’erano Michael Jackson, Janis Joplin, Prince, Annie Lennox, Elton John e tanti altri”.