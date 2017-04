PRESTICK – A Prestick in Scozia, un poliziotto mostra a degli alunni della “Prestwick Academy” come si fanno le scale in bici. Peccato che l’agente non riesce a tenere la bici sulla ruota anteriore ribaltandosi a terra in fondo alle scale.

Il poliziotto scozzese si è così assicurato una figuraccia. L’agente è infatti caduto davanti ai ragazzi. Su YouTube è stato postato il video.