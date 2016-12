Pubblicato il 22 dicembre 2016 09:27 | Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2016 09:27

BUENOS AIRES – Un agente di polizia argentino è stato sospeso dal servizio dopo essere stato ripreso mentre sniffa della cocaina. Lucas Emanuel Montero è stato ripreso da un collega che gli chiede: “Come si fa a prenderla? Non fa male al naso?”

Le riprese sono state effettuate a Ezeiza nei pressi dell’aeroporto internazionale di Buenos Aires. Ora Montero è finito sotto inchiesta. Alla collega che è con lui in auto, Montero risponde che la coca non fa male, spiegando che a lui fa particolarmente “bene”.

Non si sa bene come il video finito su YouTube e ripreso anche dal Daily Mail sia arrivato alle autorità. Dopo l’avvio di un’inchiesta, Montero è stato sospeso in attesa della conclusione delle indagini. Nel suo corpo sono state trovate tracce di cocaina. Gli utenti che sui social hanno visto il video hanno dichiarato: “Non c’è da stupirsi per tanta insicurezza se diamo le armi in mano a dei drogati”. Qualcun’altro prova a difenderlo: “Se devi essere un poliziotto devi lavorare duro”.