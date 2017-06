YOUTUBE Pollo troppo freddo, coppia massacra di botte proprietaria ristorante e sua figlia

BAXLEY – La proprietaria del ristorante Qwick Chick di Baxley, in Georgia, viene letteralmente riempita di calci e pugni da una coppia. L’unica colpa della donna sarebbe quella di aver servito il pollo troppo freddo, ha raccontato Jeannette Norris, la vittima, che ha riportato la frattura del naso.

Anche la figlia quindicenne ha provato a intervenire per difendere la madre in difficoltà ed ha ricevuto un pugno in faccia che l’ha stesa, provocandole una commozione cerebrale. La scena cruenta è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza ed è stata pubblicata su YouTube.