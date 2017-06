Portugal Invasion”, polizia carica e spara in alto al festival dei turisti inglesi

ALBUREIRA – “Cosa sta succedendo?” dice una persona che sta assistendo e riprendendo la polizia che, in tenuta antisommossa, irrompe nel festival dei turisti inglesi “Portugal Invasion” ad Albureira nell’Algarve.

Come mostrano i video pubblicati su YouTube, la polizia ha caricato gli spettatori terrorizzati sparando anche dei colpi in aria (il secondo video che segue). Pare che l’intervento delle forze dell’ordine in assetto antisommossa sia stato motivato da una mega rissa.

Come ha raccontato al Daily Mail una 21enne di nome Chelsea “gli ufficiali di polizia hanno cominciato a colpire le persone con i manganelli. Hanno picchiato le ragazze e poi hanno iniziato a sparare per disperderci. E’ stata una pazzia. La polizia ha picchiato persone innocenti che non stavano facendo nulla. Ho un amico a cui hanno rotto la gamba. Siamo venuti in vacanza a divertirci e goderci il Portogallo e quanto accaduto non è stato bello. I tassisti ora non vogliono portarci a casa. Quando chiamiamo nessuno accetta la nostra chiamata. Siamo qui solo per divertirci, non siamo qui per creare problemi. I poliziotti sono stati troppo aggressivi. Quello che hanno fatto è stato troppo. Non è stato bello”.