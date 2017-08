ROMA – Un elicottero dei Vigili del Fuoco ha avuto un problema in fase d’atterraggio sulla Piana Grande del Gran Sasso ma, fortunatamente, non ci sono state conseguenze per le tre persone a bordo, i due piloti e uno specialista.

Il velivolo, un Ab206 denominato ‘Drago Vf10’ del nucleo di Pescara stava atterrando in località Fonte Vetica, nell’aquilano, quando c’è stato il problema. L’elicottero avrebbe dovuto prelevare il direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco per portarlo a Farindola, in provincia di Pescara, dove è in corso un incendio.

Su YouTube il video dello schianto dell’elicottero.