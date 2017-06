LONDRA – Il proprietario di un pub di Londra picchia la moglie e mette il video su Facebook. L’uomo è stato arrestato. Il suo fermo è avvenuto dopo la diffusione su Facebook (e Youtube) delle immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza.

La dinamica non è molto chiara: guardando il video, si vede un uomo che improvvisamente raggiunge la donna dietro al bancone per picchiarla prendendola anche per i capelli.