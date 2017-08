YOUTUBE Quaranta colpi di taser mentre è in carcere: 19enne denuncia poliziotti Tennessee

ROMA – Tre agenti di polizia del Tennessee sono stati denunciati da Jordan Elias Norris, un ragazzo oggi 19enne che nel novembre scorso è stato colpito 40 volte col taser durante la detenzione in carcere.

Norris era stato arrestato per possesso, coltivazione e vendita di marijuana, per furto di 500 dollari e di un’arma, vandalismo e aggressione. Era già in carcere quando tre agenti di polizia lo hanno prima legato ad una sedia e poi torturato provocandogli 40 scottature col taser, la pistola che rilascia scariche elettriche.

I tre poliziotti della Creatham County Jail sono stati ripresi da una telecamera di sorveglianza ed ora sono stati messi in congedo amministrativo. I loro nomi non sono stati diffusi. Nel filmato, uno dei tre agenti dice al ragazzo allora 18enne: “Continuerò a farlo finché non si scaricheranno le batterie” .