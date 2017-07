BIRMINGHAM – Una donna incinta viene accusata di aver rubato all’interno di un centro commerciale di Birmingham e viene spinta a terra e trattenuta da una guardia giurata.

E’ accaduto mercoledì al centro commerciale New Look: la donna in questione si chiama Katie Adams. A riprendere la scena è stato un uomo che si trovava nella città inglese per vacanza, insieme ad un amico e ai figli. Mentre la donna viene trattenuta a terra i presenti fanno notare alla guardia giurata il fatto che sia incinta. Quest’ultima però continua incurante a bloccarla a terra fino all’arrivo della polizia.

Alla Adams è stato infatti ordinato di non entrare più nel centro di Birmingham per i prossimi 12 mesi, ad eccezione delle volte in cui dovrà recarsi in aula per il processo a suo carico. La donna è stata infatti denunciata ed ora rischia una pesante condanna. Su YouTube il video della donna a terra.