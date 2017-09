RIVERSIDE – Una ragazza di 17 anni viene trascinata all’interno della sua casa da un uomo. La ragazza urla disperata ma non può fare nulla. L’uomo è entrato nella sua casa con l’intento di svaligiarla insieme ad un suo complice.

I due portano via oggetti di valore. Con i due malviventi era presente anche un’altra donna che poco prima aveva avvicinato la 17enne in giardino cercando di distrarla. Le immagini e l’identikit dei tre sospetti sono stati diffuse dalla polizia di Riverside, in California con la speranza che qualcuno possa rendere pubblico il nome dei tre ladri. Su YouTube il video.