WAINGARO – Un contadino della Nuova Zelanda che vive a Waingaro, 140 chilometri a sud di Auckland, si avvicina ad un mega ragno con un amico per fargli vedere cosa ha trovato. L’amico è incredulo e stupito e si lascia scappare diverse volte una parolaccia.

Il proprietario della casa gli racconta di avere paura per lui e la sua famiglia. I due parlano sulla specie di ragno che hanno davanti e sono concordi nel dire di non aver mai visto nulla del genere. A quanto pare, secondo il Daily Mail si tratta di una specie tipica da queste parti che raggiunge i dieci centimetri e che è famosa per la bocca molto forte, che ha un’ottima capacità di mordere la preda. Davvero un ospite non gradito.

Il ragno ha otto zampe. I due allevatori afferrano il ragno con un rastrello e, come mostra il video YouTube, si affrettano a liberare la bestia in un terreno vicino.