Rapina banca col passamontagna e pistola: passante interviene e...

LONDRA – Un ladro entra in banca con passamontagna e pistola e chiede di farsi consegnare i soldi. Un uomo di 44 anni che sta passando di lì nota la scena e decide di intervenire. Siamo a Teddington nel sud-ovest di Londra: Anthony Newsham entra nell’istituto e lotta con il ladro armato afferrandolo per il collo. Quest’ultimo però riesce a liberarsi e a scappare via dall’istituto di credito.

La polizia di Londra ha ora rilasciato le immagini di questa rapina avvenuta il 10 marzo scorso alle 14,3o, con lo scopo di fornire elementi utili a rintracciare il ladro che non è stato ancora rintracciato ed arrestato.

Anthony Newsham ha notato dalla strada un uomo col passamontagna che ha puntato la pistola ai dipendenti della banca ed ha deciso di intervenire. Il ladro armato è riuscito ad uscire e a scappare via con un bottino di sole 150 sterline. Il ladro viene descritto tra i 30 e i 40 anni. A quanto pare, nella banca di Broad street era arrivato a bordo di una mountain bike.