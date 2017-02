YOUTUBE Rapina choc a Giugliano: le rubano l’auto e la trascinano per metri

NAPOLI – Violenta rapina nella strada provinciale Giugliano-Parete, confine tra le province di Napoli e Caserta. Come scrive la Voce di Napoli, il furto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che molto probabilmente appartengono ad un esercizio commerciale, e rimandano immagini forti, di inaudita violenza.

Il video mostra un’automobile scura tamponare una Daewoo Matiz che la precede, guidata da una donna di 40 anni di Qualiano. Il passeggero dell’auto scura, a volto coperto, si avvicina all’auto e dopo aver trascinato via con la forza la donna dall’abitacolo, si mette alla guida.

La donna però si aggrappa allo sportello del guidatore, venendo trascinata per alcuni metri, prima di perdere l’equilibrio e cadere violentemente sull’asfalto. Soccorsa da alcuni passanti, è stata trasportata in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato profonde ferite al capo e al volto, ma non è in pericolo di vita.