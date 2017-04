ROMA – Cary McCook è un noto rapper canadese. In una città della British Columbia, McCook si ferma col suo pick up per andare in un hotel. Il ragazzo scende e viene atterrato da un cervo.

La scena, mcCook l’ha raccontata agli amici e sui social e non è stato creduto. Un video delle telecamere di sorveglianza della struttura ripreso da YouTube, hanno dimostrato che il cantante aveva raccontato la verità. Il tutto è accaduto lo scorso 1 aprile.