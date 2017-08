HOUSTON – Una rissa tra donne è andata in scena in un distributore di benzina di Houston, in Texas. Le sei donne sono preda di una furia cieca: calci, pugni e capelli tirati, una versa scazzottata senza precedenti.

Il video è stato caricato su YouTube e LiveLeak e mostra il momento in cui le sei donne iniziano a discutere per poi passare alle mani con una violenza davvero sorprendente. Le protagoniste tirano calci e pugni, strappano capelli alle rivali e il peggio è stato sfiorato quando una di loro, cercando di fuggire, si è infilata in auto e ha travolto un’altra ragazza.

Una rissa che poteva finire in tragedia, ma tutte le sue furiose partecipanti se la sono cavata con graffi ed escoriazioni. Mai far arrabbiare una donna, questa la morale che il video potrebbe suggerire allo spettatore.

