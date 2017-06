ROMA – Durante il match tra l’Oriente e l’Industrial, due squadre di calcio brasiliane, scoppia la rissa in campo. L’arbitro Camilo Eustáquio de Souza corre verso la panchina e fruga nella sua borsa. Poi torna in campo con una pistola che viene puntata verso un giocatore che si rifugia negli spogliatoi per paura.

L’arbitro, che nella vita fa il poliziotto e difende il suo operato, rischia ora una sospensione di due anni. Un video postato su YouTube mostra quanto accaduto.