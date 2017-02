YOUTUBE Rissa tra avvocati in aereo per un bracciolo…

LONDRA – Furente lite tra avvocati, un uomo e una donna, su un volo della Monarch Airways decollato dall’aeroporto di Londra Gatwick e diretto a Malaga, in Spagna. I due professionisti sono quasi venuti alle mani per un bracciolo: lui lo abbassava, lei lo teneva alzato.

Nel video caricato su YouTube da un altro passeggero, si vedono i due urlare e discutere animatamente nonostante i ripetuti inviti degli assistenti di volo a mantenere la calma. Esasperato l’uomo dice: “Stiamo litigando per un bracciolo. Riposizioni il suo, io non vado da nessuna parte”. Mentre la donna, che lamentava di non riuscire a muoversi, cala la carta del titolo: “Sono un avvocato, conosco i miei diritti”. A quel punto l’uomo le urla in faccia: “Sono un avvocato anche io, stupida donna!”. E alle hostess che lo invitavano a cambiare posto, ha risposto: “Io non ho fatto niente di male. Chiedete a lei di andare sul retro. Cosa ho fatto? Stavo dormendo”.

Dopodiché l’avvocatessa passa alle maniere forti e minaccia azioni legali anche contro la compagnia aerea che non è stata in grado di tutelarla: “Quest’uomo mi ha colpita. Sono un avvocato e posso farvi causa se non fate nulla. Mi ha appena colpita con il gomito e tutti hanno visto”.

In sottofondo si sentono alcuni passeggeri ridacchiare sul retro. Uno dice: “Al giorno d’oggi sono tutti avvocati”. Il filmato si conclude con un assistente di volo che chiede ai due se sono in viaggio in coppia. Entrambi gridano all’unisono: “No!”. Tutto l’aereo scoppia in una fragorosa risata e applaude.