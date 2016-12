YOUTUBE Rissa tra donne in strada, si litiga per il marciapiede

LAS VEGAS – Una rissa incredibile, di notte, in strada a Las Vegas. Come in una scena di un film, le due donne, entrambe prostitute, litigano di brutto davanti a tutti. Il motivo? Un marciapiede conteso, su cui esercitare la propria professione.

Purtroppo non arrivano a un accordo e così scatta una rissa in mezzo alla strada: si prendono per i capelli, si prendono a calci, finiscono sulle strisce pedonali e bloccano il traffico. Un passante riprende tutto e urla quasi ad incitarle a darsele di santa ragione.