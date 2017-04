YOUTUBE Robot-cestello calcola la spesa e la mette nei sacchetti: addio file al supermercato

OSAKA – Niente più calcoli all’ultimo secondo e niente più code al supermercato. Panasonic sta sperimentando Regi Robo, (abbreviazione di register robot, ndr), cestino tecnologico (“smart basket” in inglese ndr) collegato ad un sistema di calcolo. Il cestello, dopo aver scelto i prodotti dagli scaffali, una volta arrivato davanti allo scanner posizionato vicino le casse, in automatico ci dirà quanto abbiamo speso.

A “register robot”, questo il nome completo, come mostra il video YouTube non serve una cassiera e nemmeno il personale del punto vendita.

Il sistema, già dalla fine del 2016 è in funzione in alcuni supermercati nella zona di Osaka in Giappone. Per funzionare utilizza i tag con radio frequenza presenti sui prodotti ed è infallibile. Tutto quello che viene comprato viene comunicato in tempo reale al pc centrale. Al cliente basterà quindi soltanto calcolare il conto che viene visualizzato su uno schermo che mostra il costo singolo del prodotto. Regi Robo non si ferma qui: i prodotti nel cestello vengono inseriti all’interno dei sacchetti.