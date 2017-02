YOUTUBE Roma, Nainngolan: “Odio la Juve a prescindere”

ROMA – Nainngolan: “Odio la Juve a prescindere”. A Radja Nainggolan il bianconero proprio non va giù. In un video pubblicato sul sito del Corriere dello sport e rilanciato anche su YouTube il centrocampista della Roma, chiacchierando con dei tifosi, parla dei rivali della Juventus.

“Ho rifiutato offerte importanti, sarei potuto anche andar via, dice il centrocampista, che non sa di essere ripreso. Io sono contro la Juve da quando sono nato, anche a Cagliari: odio la Juve a prescindere”.

“Avrei dato tutto, precisa, in modo colorito, Nainggolan, per vincere contro di loro quando ero a Cagliari.

Allo Stadium col Cagliari non ho mai perso contro di loro. Li odio, perché hanno sempre vinto una volta con un rigore, un’altra con una punizione. Sono venuto, qui, nella Roma, perché volevo vincere qualcosa contro la Juve. Se non vinciamo lo scudetto, vinciamo la Coppa Italia, ve lo dico io. Fidatevi.

Contro la Lazio, in semifinale, le vinciamo tutte e due”.

Al tifosi che gli chiede di restare e di diventare come il ‘Capitano’, il belga risponde: “Non m’interessa di diventare come Totti”.