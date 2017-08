ROMA – Tensione a Cinecittà dove alcune famiglie con bambini si sono “asserragliate” sui tetti di uno stabile occupato in via Umberto Quintavalle per opporsi allo sgombero programmato per stamattina dalle forze dell’ordine.

“Si resiste! Tutti con noi per il diritto all’abitare! Accorrete!”, è l’appello lanciato via Facebook dal Coordinamento cittadino Lotta per la casa. Gli occupanti dell’edificio, di proprietà di un privato, si erano già visti staccare la luce un paio di settimane fa e avevano inscenato alcune manifestazioni di protesta al grido “Ci volete in mezzo alla strada, ci troverete sui tetti”.

Gli autori della protesta di oggi, giovedì 10 agosto, promettono di essere pronti a resistere “a oltranza”. Su YouTube il video della polizia che presidia il palazzo (Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).