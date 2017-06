YOUTUBE Roulotte si stacca: auto su altra corsia la centra il pieno

MIKASHEVICHI – Un auto sta percorrendo una statale a velocità moderata quando all’improvviso si trova una roulotte fuori controllo che invade la sua corsia. Il risultato è un frontale choc. I due passeggeri a bordo dell’auto sono stati ricoverati in ospedale.

La roulotte si stacca dal pick up guidato da un 27enne e si è schiantata in un frontale choc. Il video pubblicato su LiveLeak e YouTube è stato filmato dalla vettura che si è schiantata contro la roulotte. L’incidente è accaduto in Bielorussia, nella città di Mikashevichi. Le condizioni attuali delle due persone in auto non è nota.