YOUTUBE Rubano Mercedes usando computer: auto si apre e mette in moto senza chiavi

GRAYS – Un agente immobiliare che vive a Grays, nell’Essex inglese, con la telecamera di sorveglianza ha ripreso dei ladri che usano un computer portatile per rubare un’auto in sosta nel suo garage. L’auto, come scrive il Daily Mail dal valore di 35mila sterline, viene messa in moto grazie ad un computer portatile che è in grado di leggere i codici delle chiavi elettroniche.

Nel filmato, si vede un uomo incappucciato che tiene il computer in un a borsa. L’altro, dopo aver aperto l’auto entra, guida e se ne va nonostante le chiavi dell’auto rimangano in tasca al proprietario.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Due hacker di Houston in Texas. lo scorso agosto sono stati arrestati dopo aver aperto la portiera di circa 30 auto , rubate poi in soli 6 minuti. Michael Arcee e Jesse Zelay riuscivano in così poco tempo a forzare una serratura. Muniti di laptop con software illegale, i due hacker sono riusciti a rubare Jeep e Dodge in sei mesi.