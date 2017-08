LONDRA – Quando ha incrociato la donna che camminava in direzione contraria sul ponte l’ha spinta sotto al bus. E’ l’incredibile video girato dalle telecamere di video sorveglianza sul Putney Bridge, nel Sud Ovest di Londra. A spingere la donna è un jogger forse infastidito dal passaggio della donna che ostacolava la sua corsa.

La vittima, 33 anni, è caduta a terra in strada proprio mentre sopraggiungeva un autobus che ha rischiato di travolgerla. Fortuna che il conducente del bus ha avuto la prontezza di sterzare evitandola per pochissimi centimetri. La donna se l’è cavata solo con lievi ferite, mentre il runner è corso via senza fermarsi a prestare soccorso.

Quindici minuti più tardi le stesse telecamere lo hanno ripreso mentre ripercorreva il ponte in senso contrario.