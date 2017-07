Ryan Stiles, 27 anni, trasmette live su Facebook la sua follia mentre beve whisky a bordo dell’auto e semina il panico a bordo della sua auto in una spiaggia della Florida, negli Stati Uniti.

Nonostante abbia la polizia alle calcagna, non si ferma e spazza via ombrelloni in spiaggia, rischiando di travolgere anche i bagnanti, costretti a scappare via. Ad un certo punto urla “Dobbiamo morire tutti” mentre beve ancora dalla sua bottiglia. Come riferisce la polizia di Clearwater, nessuno fortunatamente è stato ferito.