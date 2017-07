ROMA – Panico a bordo del volo Ryanair partito da Fuerteventura e diretto a Leeds. Una fortissima turbolenza ha investito l’aereo proprio poco prima dell’atterraggio nell’aeroporto in Gran Bretagna. L’aereo ha toccato terra con un botto, scatenando le reazioni di paura a bordo tra i passeggeri, e il contraccolpo è stato tremendo.

Quella vissuta dai passeggeri del volo FR1585 partiti dall’aeroporto di Fuerteventura in Spagna e diretti a Leeds è stata la peggiore che ognuno di noi possa augurarsi, soprattutto per chi già soffre di fobia del volo. Proprio nella fase di atterraggio infatti il pilota ha dovuto lottare con una turbolenza per evitare il peggio, rischiando anche di cadere, e l’arrivo è stato tutt’altro che morbido.

Uno dei passeggeri ha pubblicato su YouTube il video del panico che si è scatenato a bordo, raccontando di aver volato tante volte ma questa è stata la prima vera esperienza che lo ha decisamente terrorizzato.