YOUTUBE Sabbia sui piedi dopo il mare? Il rimedio semplice per toglierla

ROMA – Dopo una bella giornata al mare sulla spiaggia, tornando a casa ci si ritrova con i piedi pieni di sabbia che finiscono per sporcare inevitabilmente l’auto e la casa.

Grazie però all’idea del papà di questo video, caricato sulla piattaforma per genitori Mumsnet e su YouTube, il problema viene definitivamente risolto. Infatti, come mostrano le immagini, basta applicare del borotalco e strofinarlo sui piedi per rimuovere definitivamente l’eccesso di sabbia.

Un rimedio “fai da te”, decisamente economico e poco impegnativo.