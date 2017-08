COMPTON – Il proprietario di un’auto salta sul carro attrezzi, sfonda il vetro e cerca di riprendersi la macchia. A riprendere la scena avvenuta Compton in California sono due passanti, Brittany McDonald e James Harris. L’uomo era così disperato che ha lottato per dieci minuti cercando di tornare in possesso della sua auto.

La coppia stava viaggiando in auto quando ha assistito alla scena. Dopo aver postato il video su Facebook, in poco tempo è diventato virale finendo anche sul Daily Mail e su YouTube.

L’uomo si mette in piedi sul retro del camion e cerca di sganciare la sua auto. Riesce a staccare la barra che la tiene e l’auto finisce in parte sulla strada cominciando a toccare con il paraurti. Ad un certo punto, i lcarro attrezzi che sembra non accorgersi di niente viene fermato dalla polizia. L’uomo è stato denunciato.