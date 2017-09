YOUTUBE Salvini al centro di accoglienza scherza con i giornalisti: "Io sono entrato e voi..."

ROMA – Matteo Salvini scherza con i giornalisti al centro di accoglienza: “Io sono entrato e voi no”. Nuova visita del leader della Lega in un centro per migranti a Roma. Oggi il segretario del Carroccio, su invito di alcuni comitati di quartiere, è stato ospite della tendopoli di via Ramazzini, a Monteverde, gestita dalla Croce Rossa. “Va chiusa”, dice senza giri di parole Salvini che fa anche i conti: “Il costo per i romani è di circa 10 mila euro al giorno”. Troppo, secondo la Lega. “Stanno costruendo delle casette – racconta Salvini – che dovrebbero ospitare nei prossimi mesi oltre i migranti, anche alcuni barboni”.

Attualmente le presenze, secondo quanto viene riferito, arrivano a quota “200 e – dice sempre Salvini – gli abitanti del quartiere lamentano casi di elemosina molesta, parcheggiatori abusivi ma anche casi di spaccio. Oggi – dice ancora – presentiamo un’interrogazione al ministro dell’Interno per sapere se vi siano anche pregiudicati all’interno del campo”. “Il nostro obiettivo è la chiusura – ribadisce Salvini – ma nel frattempo chiediamo un presidio H24 delle forze di polizia”. Il leader del Carroccio fa inoltre sapere di voler chiedere un incontro con il prefetto per parlare non solo di questo campo ma anche di molte altre situazioni simili: “Ogni settimana – conclude infatti – sarò in un quartiere diverso di Roma”. Video agenzia Vista.