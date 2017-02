YOUTUBE Samanta Lily, la super maggiorata che usa il seno per...

MOSCA – Una donna sta entusiasmando il web dopo aver girato un video in cui fa vedere come sia in grado di aprire i bottoni della propria camicia utilizzando solo la potenza dei suoi enormi seni. Samanta Lily, che si definisce un “modello di pin-up tutta naturale” sui suoi account social, riesce ad aprire con la sola forza del suo seno ad aprire qualsiasi tipo di camicia

Samanta offre una dose giornaliera di dimostrazione a chi si iscrive al suo canale di Snapchat, e se vuoi abbonarti basta pagare 16 sterline circa al mese.

Inutile dire che il video apri-camicia, che è stato nuovamente condiviso insieme alla didascalia: “Ho avuto un po ‘di vero potere lì”, ha rastrellato una serie di commenti da parte degli utenti dei social media. Molti sono rimasti impressionati dal “talento” del suo petto. Un utente ha commentato: “Wow si dispone di potere tettonico”.