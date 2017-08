L’AQUILA – L’orsa Amarena scende delle scale e corre in strada a San Sebastiano dei Marsi, in provincia de L’Aquila, durante la festa padronale che si è tenuta lo scorso 20 agosto. Chi riprende la scena grida ai presenti: “Levatevi, attenzione”.

Non è la prima volta che l’orsa, di poco più di un anno, fa incursione fra i borghi spingendosi a ridosso delle case, forse in cerca di cibo. Fatto sta che questa volta, Amarena è apparsa mentre il paese era affollato di turisti giunti proprio in occasione della festa padronale.

Dopo la corsa Amarena ha lasciato rapidamente il paese e per fortuna non si sono verificati incidenti. Il video è finito su YouTube. Della vicenda ha parlato anche il Parco Nazionale d’Abruzzo raccomandando di “non avvicinarsi all’orso né a piedi né con l’auto per guardarlo o fotografarlo, di non dare cibo all’animale, di rendere inaccessibili le fonti alimentari che lo fanno avvicinare alle abitazioni e attenersi alle ordinanze emanate dai sindaci”.