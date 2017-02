YOUTUBE Sanremo, Fiorella Mannoia canta De Gregori “Sempre e per sempre”

SANREMO – Fiorella Mannoia, per molti già vincitrice di questa sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo, porta sul palco dell’Ariston uno dei pezzi da lei interpretati più belli, uno dei capolavori di Francesco De Gregori, anche se meno noto rispetto alla Donna Cannone o a Rimmel: Sempre e per sempre.

Mannoia ha dato la sua interpretazione molto lenta e dolce, con quell’andamento quasi a riflessione che le è tipico. Una interpretazione toccante per una interprete che ha già ricevuto apprezzamenti, anche se dovutamente velati, persino dagli stessi conduttori. Poco prima che apparisse sul palco Maria De Filippi si è lasciata andare ad un commento, fermata in tempo da Carlo Conti, che le ha concesso “un sorriso”. Un sorriso per Fiorella Mannoia.

(Nel video YouTube una precedente interpretazione di Fiorella Mannoia del brano di De Gregori)