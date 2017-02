Un uomo, ubriaco, si convince di poter volare. In compagnia dei suoi amici, che non fanno nulla per fermarlo, decide di testare il suo superpotere.

Dopo aver bevuto e preso coraggio, l’uomo si butta giù dal balcone, accompagnato dalle risate divertite dei suoi amici, altrettanto ubriachi, che non si preoccupano neanche di soccorrerlo. L’uomo, dopo l’impatto, è comunque uscito quasi indenne.